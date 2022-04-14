Liquity BOLD (BOLD) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Liquity BOLD (BOLD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Liquity BOLD (BOLD) Informasjon

BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. It is used to pay out loans within the Liquity ecosystem, which allows users to set their own interest rates and borrow against ETHm, wstETH, and rETH as collateral. Loans must maintain a minimum collateral ratio of 110% and are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers acting as guarantors of last resort.

Offisiell nettside:
https://www.liquity.org/

Liquity BOLD (BOLD) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Liquity BOLD (BOLD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 44.16M
Total forsyning:
$ 44.49M
Sirkulerende forsyning:
$ 44.49M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 44.16M
All-time high:
$ 1.013
All-Time Low:
$ 0.990867
Nåværende pris:
$ 0.99963
Liquity BOLD (BOLD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Liquity BOLD (BOLD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet BOLD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange BOLD tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår BOLDs tokenomics, kan du utforske BOLD tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.