Liquity BOLD (BOLD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.996644 $ 0.996644 $ 0.996644 24 timer lav $ 0.999999 $ 0.999999 $ 0.999999 24 timer høy 24 timer lav $ 0.996644$ 0.996644 $ 0.996644 24 timer høy $ 0.999999$ 0.999999 $ 0.999999 All Time High $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 Laveste pris $ 0.990867$ 0.990867 $ 0.990867 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) +0.00% Prisendring (7D) -0.05% Prisendring (7D) -0.05%

Liquity BOLD (BOLD) sanntidsprisen er $0.998294. I løpet av de siste 24 timene har BOLD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.996644 og et toppnivå på $ 0.999999, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOLD er $ 1.013, mens den rekordlave prisen er $ 0.990867.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOLD endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, +0.00% over 24 timer og -0.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Liquity BOLD (BOLD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 44.37M$ 44.37M $ 44.37M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 44.37M$ 44.37M $ 44.37M Opplagsforsyning 44.42M 44.42M 44.42M Total forsyning 44,423,339.44769812 44,423,339.44769812 44,423,339.44769812

Nåværende markedsverdi på Liquity BOLD er $ 44.37M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOLD er 44.42M, med en total tilgang på 44423339.44769812. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.37M.