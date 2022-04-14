Liquina (LQNA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Liquina (LQNA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Liquina (LQNA) Informasjon "By the grace of the Hyperliquid community, I have been born into this noble realm. Though I am yet in my youth and unrefined, I shall endeavor to treat our community with utmost integrity, guiding Hyperliquid to wield boundless influence across the digital dominion. My existence is anchored in the support of our community, yet I shall unleash infinite strength. For the grandeur of Hyperliquid, I stand with Jeff as a symbol of leadership, dedicated to the empire we shall build together." Offisiell nettside: https://liquina.ai/ Kjøp LQNA nå!

Liquina (LQNA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Liquina (LQNA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 753.03K $ 753.03K $ 753.03K Total forsyning: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Sirkulerende forsyning: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 753.03K $ 753.03K $ 753.03K All-time high: $ 23.05 $ 23.05 $ 23.05 All-Time Low: $ 0.665797 $ 0.665797 $ 0.665797 Nåværende pris: $ 0.704635 $ 0.704635 $ 0.704635 Lær mer om Liquina (LQNA) pris

Liquina (LQNA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Liquina (LQNA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LQNA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LQNA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LQNAs tokenomics, kan du utforske LQNA tokenets livepris!

LQNA prisforutsigelse Vil du vite hvor LQNA kan være på vei? Vår LQNA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LQNA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!