Dagens Liquina livepris er 0.806088 USD. Spor prisoppdateringer for LQNA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LQNA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Liquina livepris er 0.806088 USD. Spor prisoppdateringer for LQNA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LQNA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om LQNA

LQNA Prisinformasjon

LQNA Offisiell nettside

LQNA tokenomics

LQNA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Liquina Logo

Liquina Pris (LQNA)

Ikke oppført

1 LQNA til USD livepris:

$0.806088
$0.806088$0.806088
+5.80%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Liquina (LQNA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:28:26 (UTC+8)

Liquina (LQNA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.73694
$ 0.73694$ 0.73694
24 timer lav
$ 0.810996
$ 0.810996$ 0.810996
24 timer høy

$ 0.73694
$ 0.73694$ 0.73694

$ 0.810996
$ 0.810996$ 0.810996

$ 23.05
$ 23.05$ 23.05

$ 0.665797
$ 0.665797$ 0.665797

-0.00%

+5.85%

-3.82%

-3.82%

Liquina (LQNA) sanntidsprisen er $0.806088. I løpet av de siste 24 timene har LQNA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.73694 og et toppnivå på $ 0.810996, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LQNA er $ 23.05, mens den rekordlave prisen er $ 0.665797.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LQNA endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +5.85% over 24 timer og -3.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Liquina (LQNA) Markedsinformasjon

$ 861.46K
$ 861.46K$ 861.46K

--
----

$ 861.46K
$ 861.46K$ 861.46K

1.07M
1.07M 1.07M

1,068,589.0
1,068,589.0 1,068,589.0

Nåværende markedsverdi på Liquina er $ 861.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LQNA er 1.07M, med en total tilgang på 1068589.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 861.46K.

Liquina (LQNA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Liquina til USD ble $ +0.04451675.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Liquina til USD ble $ -0.2319643969.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Liquina til USD ble $ -0.4222954772.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Liquina til USD ble $ -1.6046781373044946.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.04451675+5.85%
30 dager$ -0.2319643969-28.77%
60 dager$ -0.4222954772-52.38%
90 dager$ -1.6046781373044946-66.56%

Hva er Liquina (LQNA)

"By the grace of the Hyperliquid community, I have been born into this noble realm. Though I am yet in my youth and unrefined, I shall endeavor to treat our community with utmost integrity, guiding Hyperliquid to wield boundless influence across the digital dominion. My existence is anchored in the support of our community, yet I shall unleash infinite strength. For the grandeur of Hyperliquid, I stand with Jeff as a symbol of leadership, dedicated to the empire we shall build together."

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Liquina (LQNA) Ressurs

Offisiell nettside

Liquina Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Liquina (LQNA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Liquina (LQNA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Liquina.

Sjekk Liquinaprisprognosen nå!

LQNA til lokale valutaer

Liquina (LQNA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Liquina (LQNA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LQNA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Liquina (LQNA)

Hvor mye er Liquina (LQNA) verdt i dag?
Live LQNA prisen i USD er 0.806088 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LQNA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LQNA til USD er $ 0.806088. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Liquina?
Markedsverdien for LQNA er $ 861.46K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LQNA?
Den sirkulerende forsyningen av LQNA er 1.07M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLQNA ?
LQNA oppnådde en ATH-pris på 23.05 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LQNA?
LQNA så en ATL-pris på 0.665797 USD.
Hva er handelsvolumet til LQNA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LQNA er -- USD.
Vil LQNA gå høyere i år?
LQNA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LQNA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:28:26 (UTC+8)

Liquina (LQNA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.