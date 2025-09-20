Liquina (LQNA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.73694 $ 0.73694 $ 0.73694 24 timer lav $ 0.810996 $ 0.810996 $ 0.810996 24 timer høy 24 timer lav $ 0.73694$ 0.73694 $ 0.73694 24 timer høy $ 0.810996$ 0.810996 $ 0.810996 All Time High $ 23.05$ 23.05 $ 23.05 Laveste pris $ 0.665797$ 0.665797 $ 0.665797 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +5.85% Prisendring (7D) -3.82% Prisendring (7D) -3.82%

Liquina (LQNA) sanntidsprisen er $0.806088. I løpet av de siste 24 timene har LQNA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.73694 og et toppnivå på $ 0.810996, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LQNA er $ 23.05, mens den rekordlave prisen er $ 0.665797.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LQNA endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +5.85% over 24 timer og -3.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Liquina (LQNA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 861.46K$ 861.46K $ 861.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 861.46K$ 861.46K $ 861.46K Opplagsforsyning 1.07M 1.07M 1.07M Total forsyning 1,068,589.0 1,068,589.0 1,068,589.0

Nåværende markedsverdi på Liquina er $ 861.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LQNA er 1.07M, med en total tilgang på 1068589.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 861.46K.