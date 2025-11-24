LiquiHub pris i dag

Sanntids LiquiHub (LIQUI) pris i dag er $ 0.00648382, med en 0.29% endring de siste 24 timene. Nåværende LIQUI til USD konverteringssats er $ 0.00648382 per LIQUI.

LiquiHub rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,858.13, med en sirkulerende forsyning på 903.50K LIQUI. I løpet av de siste 24 timene LIQUI har den blitt handlet mellom $ 0.00636612(laveste) og $ 0.00648382 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.236031, mens tidenes laveste notering var $ 0.00636612.

Kortsiktig har LIQUI beveget seg -- i løpet av den siste timen og -17.81% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

LiquiHub (LIQUI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.86K$ 5.86K $ 5.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.48K$ 6.48K $ 6.48K Opplagsforsyning 903.50K 903.50K 903.50K Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

