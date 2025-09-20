Liquidity Provisioning (SN106) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 2.83 $ 2.83 $ 2.83 24 timer lav $ 3.1 $ 3.1 $ 3.1 24 timer høy 24 timer lav $ 2.83$ 2.83 $ 2.83 24 timer høy $ 3.1$ 3.1 $ 3.1 All Time High $ 7.91$ 7.91 $ 7.91 Laveste pris $ 1.9$ 1.9 $ 1.9 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -2.35% Prisendring (7D) -5.70% Prisendring (7D) -5.70%

Liquidity Provisioning (SN106) sanntidsprisen er $2.88. I løpet av de siste 24 timene har SN106 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.83 og et toppnivå på $ 3.1, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN106 er $ 7.91, mens den rekordlave prisen er $ 1.9.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN106 endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -2.35% over 24 timer og -5.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Liquidity Provisioning (SN106) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M Opplagsforsyning 1.21M 1.21M 1.21M Total forsyning 1,208,482.570303776 1,208,482.570303776 1,208,482.570303776

Nåværende markedsverdi på Liquidity Provisioning er $ 3.48M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN106 er 1.21M, med en total tilgang på 1208482.570303776. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.48M.