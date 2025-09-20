Liquidity (SN77) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 3.95 24 timer lav $ 4.17 24 timer høy All Time High $ 10.25 Laveste pris $ 2.28 Prisendring (1H) +0.33% Prisendring (1D) -4.70% Prisendring (7D) +2.26%

Liquidity (SN77) sanntidsprisen er $3.97. I løpet av de siste 24 timene har SN77 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.95 og et toppnivå på $ 4.17, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN77 er $ 10.25, mens den rekordlave prisen er $ 2.28.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN77 endret seg med +0.33% i løpet av den siste timen, -4.70% over 24 timer og +2.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Liquidity (SN77) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.61M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.61M Opplagsforsyning 2.17M Total forsyning 2,171,226.56997702

Nåværende markedsverdi på Liquidity er $ 8.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN77 er 2.17M, med en total tilgang på 2171226.56997702. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.61M.