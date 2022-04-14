LiquidDriver (LQDR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LiquidDriver (LQDR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LiquidDriver (LQDR) Informasjon LiquidDriver is a High-Yield liquidity mining DAPP launched on fantom, incentivizing liquidity providers on SushiSwap. We aim to foster innovation, development and integration on opera so users can experience the sheer power of DeFi, combined with the seamlessness of a CeFi experience. Offisiell nettside: https://www.abacus.tech/ Teknisk dokument: https://www.abacus.tech/

LiquidDriver (LQDR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LiquidDriver (LQDR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Total forsyning: $ 10.18M $ 10.18M $ 10.18M Sirkulerende forsyning: $ 10.18M $ 10.18M $ 10.18M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M All-time high: $ 56.5 $ 56.5 $ 56.5 All-Time Low: $ 0.125339 $ 0.125339 $ 0.125339 Nåværende pris: $ 0.133366 $ 0.133366 $ 0.133366 Lær mer om LiquidDriver (LQDR) pris

LiquidDriver (LQDR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LiquidDriver (LQDR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LQDR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LQDR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LQDRs tokenomics, kan du utforske LQDR tokenets livepris!

