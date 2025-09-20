LiquidDriver (LQDR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.157152 24 timer lav $ 0.180832 24 timer høy All Time High $ 56.5 Laveste pris $ 0.135155 Prisendring (1H) -1.73% Prisendring (1D) -11.91% Prisendring (7D) -10.62%

LiquidDriver (LQDR) sanntidsprisen er $0.157018. I løpet av de siste 24 timene har LQDR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.157152 og et toppnivå på $ 0.180832, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LQDR er $ 56.5, mens den rekordlave prisen er $ 0.135155.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LQDR endret seg med -1.73% i løpet av den siste timen, -11.91% over 24 timer og -10.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LiquidDriver (LQDR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.61M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.61M Opplagsforsyning 10.18M Total forsyning 10,177,134.544687469

Nåværende markedsverdi på LiquidDriver er $ 1.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LQDR er 10.18M, med en total tilgang på 10177134.544687469. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.61M.