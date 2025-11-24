Liquid Staked SOL pris i dag

Sanntids Liquid Staked SOL (LSSOL) pris i dag er $ 132.83, med en 3.29% endring de siste 24 timene. Nåværende LSSOL til USD konverteringssats er $ 132.83 per LSSOL.

Liquid Staked SOL rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,597,173, med en sirkulerende forsyning på 12.02K LSSOL. I løpet av de siste 24 timene LSSOL har den blitt handlet mellom $ 128.48(laveste) og $ 136.45 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 384.79, mens tidenes laveste notering var $ 125.34.

Kortsiktig har LSSOL beveget seg -0.01% i løpet av den siste timen og -5.54% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Opplagsforsyning 12.02K 12.02K 12.02K Total forsyning 12,023.952773282 12,023.952773282 12,023.952773282

