Liquid Staked ETH (LSETH) Informasjon Liquid Collective is the secure liquid staking standard: a protocol with multi-chain capabilities, built and run by a collective of leading web3 teams. Developed in collaboration with a diverse group of industry leaders, Liquid Collective is designed to meet the need for an enterprise-grade decentralized liquid staking standard that can be widely adopted, increasing liquidity and composability for the web3 economy. Liquid Staked ETH (LsETH) is the receipt token programmatically generated when users stake ETH through the Liquid Collective protocol. LsETH follows the ERC-20 cToken model, enabling users to control their network reward flow. Offisiell nettside: https://liquidcollective.io/

Liquid Staked ETH (LSETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Liquid Staked ETH (LSETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.54B $ 1.54B $ 1.54B Total forsyning: $ 333.26K $ 333.26K $ 333.26K Sirkulerende forsyning: $ 333.26K $ 333.26K $ 333.26K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.54B $ 1.54B $ 1.54B All-time high: $ 5,334.09 $ 5,334.09 $ 5,334.09 All-Time Low: $ 1,384.61 $ 1,384.61 $ 1,384.61 Nåværende pris: $ 4,539.01 $ 4,539.01 $ 4,539.01 Lær mer om Liquid Staked ETH (LSETH) pris

Liquid Staked ETH (LSETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Liquid Staked ETH (LSETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LSETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LSETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LSETHs tokenomics, kan du utforske LSETH tokenets livepris!

