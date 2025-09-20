Liquid Staked ETH (LSETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 4,803.52 24 timer høy $ 4,968.79 All Time High $ 5,334.09 Laveste pris $ 1,384.61 Prisendring (1H) -0.18% Prisendring (1D) -3.07% Prisendring (7D) -5.37%

Liquid Staked ETH (LSETH) sanntidsprisen er $4,816.04. I løpet av de siste 24 timene har LSETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,803.52 og et toppnivå på $ 4,968.79, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LSETH er $ 5,334.09, mens den rekordlave prisen er $ 1,384.61.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LSETH endret seg med -0.18% i løpet av den siste timen, -3.07% over 24 timer og -5.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Liquid Staked ETH (LSETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.61B Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.61B Opplagsforsyning 333.26K Total forsyning 333,263.9592997282

Nåværende markedsverdi på Liquid Staked ETH er $ 1.61B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LSETH er 333.26K, med en total tilgang på 333263.9592997282. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.61B.