Liquid RON (LRON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Liquid RON (LRON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Liquid RON (LRON) Informasjon Liquid RON is a Ronin staking protocol that automates user staking actions. Deposit RON, get Liquid RON, a token representing your stake in the validation process of the Ronin Network. The Liquid RON protocol stakes and harvests rewards automatically, auto compounding your rewards and ensuring the best yield possible. Holding Liquid RON not only automates staking, it also unlocks your liquidity. RON tokens that were previously locked in the RoninStaking protocol are now available via Liquid RON. You can use your Liquid RON in liquidity protocols such as AMMs or borrow markets or as payment within the Ronin Ecosystem. Liquid Ron is built on top of the ERC-4626 standard. Over time your Liquid RON tokens will appreciate in value and you can redeem them for more RON tokens than you've initially deposited. Offisiell nettside: https://www.liquidron.com/ Kjøp LRON nå!

Liquid RON (LRON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Liquid RON (LRON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.41M $ 3.41M $ 3.41M Total forsyning: $ 6.48M $ 6.48M $ 6.48M Sirkulerende forsyning: $ 6.48M $ 6.48M $ 6.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.41M $ 3.41M $ 3.41M All-time high: $ 0.782788 $ 0.782788 $ 0.782788 All-Time Low: $ 0.408063 $ 0.408063 $ 0.408063 Nåværende pris: $ 0.511577 $ 0.511577 $ 0.511577 Lær mer om Liquid RON (LRON) pris

Liquid RON (LRON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Liquid RON (LRON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LRON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LRON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LRONs tokenomics, kan du utforske LRON tokenets livepris!

