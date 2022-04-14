Liquid Mercury (MERC) tokenomics
Liquid Mercury (MERC) Informasjon
Liquid Mercury is a technology company that provides institutional-grade trading infrastructure, workflow automation, and Real World Asset (RWA) marketplaces. Its platform is designed to meet the performance, security, and reporting standards expected by the most demanding traditional finance institutions.
At the core of the ecosystem is MERC, an ERC-20 utility token that delivers value to users in three primary ways:
- Discount Farming via Staking
MERC holders can participate in a “Discount Farming Staking Program,” which enables users to earn monthly Element Tokens (ETs) by staking their MERC tokens. These ETs can be:
- Applied toward Liquid Mercury invoices for service discounts, if you're a customer.
- Traded for cash equivalents on a private secondary marketplace where ET holders and Liquid Mercury customers can buy and sell ETs.
- Access to Premium Features and Staking Rewards
Staking MERC also unlocks:
- Access to exclusive research, curated trading tools, and trading rebates.
- Annual staking rewards paid in MERC, currently set at 10% per year.
- Utility in the Expansion of Real World Asset (RWA) Markets
As Liquid Mercury grows its footprint in the RWA sector, the role of the MERC token will expand accordingly, powering participation and utility within tokenized asset marketplaces.
Liquid Mercury (MERC) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Liquid Mercury (MERC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Liquid Mercury (MERC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Liquid Mercury (MERC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet MERC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange MERC tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår MERCs tokenomics, kan du utforske MERC tokenets livepris!
MERC prisforutsigelse
Vil du vite hvor MERC kan være på vei? Vår MERC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.