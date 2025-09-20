Liquid Mercury (MERC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00352588 $ 0.00352588 $ 0.00352588 24 timer lav $ 0.00370672 $ 0.00370672 $ 0.00370672 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00352588$ 0.00352588 $ 0.00352588 24 timer høy $ 0.00370672$ 0.00370672 $ 0.00370672 All Time High $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Laveste pris $ 0.00101985$ 0.00101985 $ 0.00101985 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -3.00% Prisendring (7D) +8.75% Prisendring (7D) +8.75%

Liquid Mercury (MERC) sanntidsprisen er $0.00359054. I løpet av de siste 24 timene har MERC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00352588 og et toppnivå på $ 0.00370672, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MERC er $ 1.001, mens den rekordlave prisen er $ 0.00101985.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MERC endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -3.00% over 24 timer og +8.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Liquid Mercury (MERC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.69M$ 7.69M $ 7.69M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.54M$ 21.54M $ 21.54M Opplagsforsyning 2.14B 2.14B 2.14B Total forsyning 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Liquid Mercury er $ 7.69M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MERC er 2.14B, med en total tilgang på 6000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.54M.