Liquid Loans USDL (USDL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Liquid Loans USDL (USDL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Liquid Loans USDL (USDL) Informasjon Stablecoin issued from Liquid Loans, a LQTY fork. Offisiell nettside: https://www.liquidloans.io/ Teknisk dokument: https://www.liquidloans.io/whitepaper Kjøp USDL nå!

Liquid Loans USDL (USDL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Liquid Loans USDL (USDL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.28M $ 4.28M $ 4.28M Total forsyning: $ 4.31M $ 4.31M $ 4.31M Sirkulerende forsyning: $ 4.31M $ 4.31M $ 4.31M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.28M $ 4.28M $ 4.28M All-time high: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 All-Time Low: $ 0.862517 $ 0.862517 $ 0.862517 Nåværende pris: $ 0.981655 $ 0.981655 $ 0.981655 Lær mer om Liquid Loans USDL (USDL) pris

Liquid Loans USDL (USDL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Liquid Loans USDL (USDL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USDL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USDL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USDLs tokenomics, kan du utforske USDL tokenets livepris!

