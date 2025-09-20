Liquid Loans USDL (USDL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.986189 $ 0.986189 $ 0.986189 24 timer lav $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 24 timer høy 24 timer lav $ 0.986189$ 0.986189 $ 0.986189 24 timer høy $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 All Time High $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Laveste pris $ 0.862517$ 0.862517 $ 0.862517 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) +0.65% Prisendring (7D) -0.10% Prisendring (7D) -0.10%

Liquid Loans USDL (USDL) sanntidsprisen er $0.994967. I løpet av de siste 24 timene har USDL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.986189 og et toppnivå på $ 1.003, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDL er $ 1.15, mens den rekordlave prisen er $ 0.862517.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDL endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, +0.65% over 24 timer og -0.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Liquid Loans USDL (USDL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.33M$ 4.33M $ 4.33M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.33M$ 4.33M $ 4.33M Opplagsforsyning 4.35M 4.35M 4.35M Total forsyning 4,348,566.710269665 4,348,566.710269665 4,348,566.710269665

Nåværende markedsverdi på Liquid Loans USDL er $ 4.33M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDL er 4.35M, med en total tilgang på 4348566.710269665. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.33M.