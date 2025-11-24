Liquid HYPE Yield pris i dag

Sanntids Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) pris i dag er $ 31.01, med en 3.76% endring de siste 24 timene. Nåværende LIQUIDHYPE til USD konverteringssats er $ 31.01 per LIQUIDHYPE.

Liquid HYPE Yield rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 17,052,827, med en sirkulerende forsyning på 545.06K LIQUIDHYPE. I løpet av de siste 24 timene LIQUIDHYPE har den blitt handlet mellom $ 29.91(laveste) og $ 32.22 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 58.94, mens tidenes laveste notering var $ 28.4.

Kortsiktig har LIQUIDHYPE beveget seg +0.51% i løpet av den siste timen og -19.31% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.05M$ 17.05M $ 17.05M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.05M$ 17.05M $ 17.05M Opplagsforsyning 545.06K 545.06K 545.06K Total forsyning 545,058.3552643361 545,058.3552643361 545,058.3552643361

Nåværende markedsverdi på Liquid HYPE Yield er $ 17.05M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LIQUIDHYPE er 545.06K, med en total tilgang på 545058.3552643361. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.05M.