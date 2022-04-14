Liquid BGT (LBGT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Liquid BGT (LBGT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Liquid BGT (LBGT) Informasjon BeraPaw is a novel liquid wrapper protocol built atop Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) consensus mechanism. It simplifies and automates PoL interactions for participants, enabling them to unlock the full potential of Berachain’s governance token, BGT, in a decentralized and user-friendly manner. At its core, BeraPaw transforms Berachain’s native yield-bearing token, BGT, into a more versatile and liquid asset called Liquid BGT (LBGT). Offisiell nettside: https://berapaw.com Teknisk dokument: http://docs.berapaw.com/ Kjøp LBGT nå!

Liquid BGT (LBGT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Liquid BGT (LBGT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.09M $ 3.09M $ 3.09M Total forsyning: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Sirkulerende forsyning: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.09M $ 3.09M $ 3.09M All-time high: $ 20.63 $ 20.63 $ 20.63 All-Time Low: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 Nåværende pris: $ 2.52 $ 2.52 $ 2.52 Lær mer om Liquid BGT (LBGT) pris

Liquid BGT (LBGT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Liquid BGT (LBGT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LBGT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LBGT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LBGTs tokenomics, kan du utforske LBGT tokenets livepris!

LBGT prisforutsigelse Vil du vite hvor LBGT kan være på vei? Vår LBGT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LBGT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!