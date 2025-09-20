Liquid BGT (LBGT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 2.46 $ 2.46 $ 2.46 24 timer lav $ 2.63 $ 2.63 $ 2.63 24 timer høy 24 timer lav $ 2.46$ 2.46 $ 2.46 24 timer høy $ 2.63$ 2.63 $ 2.63 All Time High $ 20.63$ 20.63 $ 20.63 Laveste pris $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 Prisendring (1H) +1.58% Prisendring (1D) -3.52% Prisendring (7D) +1.50% Prisendring (7D) +1.50%

Liquid BGT (LBGT) sanntidsprisen er $2.52. I løpet av de siste 24 timene har LBGT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.46 og et toppnivå på $ 2.63, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LBGT er $ 20.63, mens den rekordlave prisen er $ 1.59.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LBGT endret seg med +1.58% i løpet av den siste timen, -3.52% over 24 timer og +1.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Liquid BGT (LBGT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.08M$ 3.08M $ 3.08M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.08M$ 3.08M $ 3.08M Opplagsforsyning 1.22M 1.22M 1.22M Total forsyning 1,221,504.943262784 1,221,504.943262784 1,221,504.943262784

Nåværende markedsverdi på Liquid BGT er $ 3.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LBGT er 1.22M, med en total tilgang på 1221504.943262784. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.08M.