Liquid AI pris i dag

Sanntids Liquid AI (LIQAI) pris i dag er $ 0.00014779, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende LIQAI til USD konverteringssats er $ 0.00014779 per LIQAI.

Liquid AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 12,432.58, med en sirkulerende forsyning på 84.12M LIQAI. I løpet av de siste 24 timene LIQAI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04366742, mens tidenes laveste notering var $ 0.00014156.

Kortsiktig har LIQAI beveget seg -- i løpet av den siste timen og -3.57% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Liquid AI (LIQAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.43K$ 12.43K $ 12.43K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.78K$ 14.78K $ 14.78K Opplagsforsyning 84.12M 84.12M 84.12M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

