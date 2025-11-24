Lioness pris i dag

Sanntids Lioness (LIONESS) pris i dag er $ 0.00000502, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende LIONESS til USD konverteringssats er $ 0.00000502 per LIONESS.

Lioness rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,019.53, med en sirkulerende forsyning på 1.00B LIONESS. I løpet av de siste 24 timene LIONESS har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00002118, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000311.

Kortsiktig har LIONESS beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Lioness (LIONESS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.02K$ 5.02K $ 5.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.02K$ 5.02K $ 5.02K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Lioness er $ 5.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LIONESS er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.02K.