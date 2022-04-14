Lion DAO (ROAR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lion DAO (ROAR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lion DAO (ROAR) Informasjon What is the project about? Lion DAO is a DAO built on the Terra blockcahin Using the DAO creation tool Enterprise.Money What makes your project unique? We are the largest community DAO on Terra History of your project. Lion DAO was created alongside the launch of Enterprise.Money on 30th March. Lion DAO was created by RyanLion a well known crypto "influencer" with over 30K followers on Twitter with the mission of showing the power of Enterprise.Money, the protocols & tools available on Terra & the interoperability of Cosmos SDK & IBC. What’s next for your project? The DAO will continue it's journey across the Cosmos. The token has already been bridged to 5 other Cosmos blockchains including Osmosis, Kujira, Juno, Injective, White Whale & HUAHUA What can your token be used for? The token is the governance token of Lion DAO. It can be staked for governance decision making within the DAO including decisions over treasury management, DAO configuration & earn staking rewards. Offisiell nettside: https://liondao.money/ Kjøp ROAR nå!

Lion DAO (ROAR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lion DAO (ROAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 525.18K $ 525.18K $ 525.18K Total forsyning: $ 893.24B $ 893.24B $ 893.24B Sirkulerende forsyning: $ 893.24B $ 893.24B $ 893.24B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 525.18K $ 525.18K $ 525.18K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Lion DAO (ROAR) pris

Lion DAO (ROAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lion DAO (ROAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ROAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ROAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ROARs tokenomics, kan du utforske ROAR tokenets livepris!

ROAR prisforutsigelse Vil du vite hvor ROAR kan være på vei? Vår ROAR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ROAR tokenets prisforutsigelse nå!

