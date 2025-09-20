Lion DAO (ROAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.13% Prisendring (1D) -2.95% Prisendring (7D) -7.95% Prisendring (7D) -7.95%

Lion DAO (ROAR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ROAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROAR er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROAR endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -2.95% over 24 timer og -7.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lion DAO (ROAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 585.72K$ 585.72K $ 585.72K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 585.72K$ 585.72K $ 585.72K Opplagsforsyning 893.24B 893.24B 893.24B Total forsyning 893,235,193,782.0 893,235,193,782.0 893,235,193,782.0

Nåværende markedsverdi på Lion DAO er $ 585.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROAR er 893.24B, med en total tilgang på 893235193782.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 585.72K.