Linpuss (LPUSS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Linpuss (LPUSS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Linpuss (LPUSS) Informasjon Linpuss is a memecoin on the L2, Linea. The name comes from the word Linea, hence Lin, and Puss represents the cat. The project aims to establish itself, and already has, as the biggest cat memecoin on the Linea L2. Linpuss is growing a loyal community of holders and has an NFT collection plans as well as DAO mechanics for NFT and token holders. The project is transparent with members to drive growth in direction of the community's vision. The strong relationship with Linea team, DEXs and contacts with CEXs will make for a smooth and healthy growth over the next months. Offisiell nettside: https://linpuss.xyz/ Kjøp LPUSS nå!

Linpuss (LPUSS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Linpuss (LPUSS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 278.84K $ 278.84K $ 278.84K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 278.84K $ 278.84K $ 278.84K All-time high: $ 0.00210803 $ 0.00210803 $ 0.00210803 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00027884 $ 0.00027884 $ 0.00027884 Lær mer om Linpuss (LPUSS) pris

Linpuss (LPUSS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Linpuss (LPUSS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LPUSS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LPUSS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LPUSSs tokenomics, kan du utforske LPUSS tokenets livepris!

LPUSS prisforutsigelse Vil du vite hvor LPUSS kan være på vei? Vår LPUSS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LPUSS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!