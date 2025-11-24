Linos AI pris i dag

Sanntids Linos AI (LNS) pris i dag er $ 0.00002749, med en 0.24% endring de siste 24 timene. Nåværende LNS til USD konverteringssats er $ 0.00002749 per LNS.

Linos AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 25,745, med en sirkulerende forsyning på 934.64M LNS. I løpet av de siste 24 timene LNS har den blitt handlet mellom $ 0.00002671(laveste) og $ 0.0000282 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00055908, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002671.

Kortsiktig har LNS beveget seg +0.89% i løpet av den siste timen og -9.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Linos AI (LNS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.75K$ 25.75K $ 25.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.75K$ 25.75K $ 25.75K Opplagsforsyning 934.64M 934.64M 934.64M Total forsyning 934,641,532.266374 934,641,532.266374 934,641,532.266374

