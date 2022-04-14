Linked Finance World (LFW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Linked Finance World (LFW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Linked Finance World (LFW) Informasjon Linked Finance World is a community-driven platform with a suite of leading products of decentralized applications (DApps) including DEX Aggregator, Launchpad, and various earn, stake yields products. Our mission is to link blockchain networks to enhance user experience and benefits. Offisiell nettside: https://lfw.fi Kjøp LFW nå!

Linked Finance World (LFW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Linked Finance World (LFW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.02K $ 17.02K $ 17.02K Total forsyning: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Sirkulerende forsyning: $ 16.49M $ 16.49M $ 16.49M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 206.43K $ 206.43K $ 206.43K All-time high: $ 3.16 $ 3.16 $ 3.16 All-Time Low: $ 0.00060736 $ 0.00060736 $ 0.00060736 Nåværende pris: $ 0.00103215 $ 0.00103215 $ 0.00103215 Lær mer om Linked Finance World (LFW) pris

Linked Finance World (LFW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Linked Finance World (LFW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LFW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LFW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LFWs tokenomics, kan du utforske LFW tokenets livepris!

LFW prisforutsigelse Vil du vite hvor LFW kan være på vei? Vår LFW prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

