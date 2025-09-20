Linked Finance World (LFW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 3.16$ 3.16 $ 3.16 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +1.10% Prisendring (7D) +4.61% Prisendring (7D) +4.61%

Linked Finance World (LFW) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LFW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LFW er $ 3.16, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LFW endret seg med -- i løpet av den siste timen, +1.10% over 24 timer og +4.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Linked Finance World (LFW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.39K$ 16.39K $ 16.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 198.87K$ 198.87K $ 198.87K Opplagsforsyning 16.49M 16.49M 16.49M Total forsyning 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Linked Finance World er $ 16.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LFW er 16.49M, med en total tilgang på 200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 198.87K.