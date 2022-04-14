Lin Gang Melon (LINGANG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lin Gang Melon (LINGANG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lin Gang Melon (LINGANG) Informasjon #lingang on Solana - Lin gang guli guli guliii Lin Gang Melon is a meme-powered community project on the Solana blockchain. Born from the people and for the people, it was fair-launched on Pump.fun with no presale, VCs, or team allocation. 100% community-driven, Lin Gang Melon embraces the chaos and humor of internet culture while riding the fast lane of Solana’s ecosystem. No promises, just pure vibes and juicy memes. Lin Gang Melon is a viral internet meme featuring a melon as an animated character in a whimsical world of villainous hero conspiracies and dramatic skits, captivating millions with its absurd humor and intricate storyline embedded into its short videos for keen-eyed fans to discover. Offisiell nettside: https://lingangmelon.lol Kjøp LINGANG nå!

Lin Gang Melon (LINGANG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lin Gang Melon (LINGANG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 22.09K $ 22.09K $ 22.09K Total forsyning: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Sirkulerende forsyning: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.09K $ 22.09K $ 22.09K All-time high: $ 0.00359598 $ 0.00359598 $ 0.00359598 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Lin Gang Melon (LINGANG) pris

Lin Gang Melon (LINGANG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lin Gang Melon (LINGANG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LINGANG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LINGANG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LINGANGs tokenomics, kan du utforske LINGANG tokenets livepris!

