LimoncelloAI (LIMON) Informasjon LimoncelloAI is an advanced crypto trading solution designed to provide users with highly accurate buy and sell signals by analyzing a combination of on-chain data, social sentiment from platforms like X (formerly Twitter) and Telegram, as well as web-based metrics. The platform integrates machine learning algorithms to offer real-time, data-driven insights for traders. Additionally, LimoncelloAI features an auto-trading bot that automates trades based on the signals it generates, helping users optimize their trading strategies and improve decision-making. Offisiell nettside: https://limoncelloai.xyz/ Kjøp LIMON nå!

Markedsverdi: $ 16.05K
Total forsyning: $ 10.00M
Sirkulerende forsyning: $ 10.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.05K
All-time high: $ 0.04620411
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0.00160475

LimoncelloAI (LIMON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LimoncelloAI (LIMON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LIMON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LIMON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LIMONs tokenomics, kan du utforske LIMON tokenets livepris!

LIMON prisforutsigelse Vil du vite hvor LIMON kan være på vei? Vår LIMON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LIMON tokenets prisforutsigelse nå!

