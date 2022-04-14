Liminal Agent by Virtuals (LMNL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Liminal Agent by Virtuals (LMNL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) Informasjon $LMNL is a decentralized intelligence project at the forefront of AI and blockchain innovation. By integrating a BasedAI Creature—a dynamic, emergent intelligence—with a Virtuals Protocol agent, $LMNL autonomously generates and executes strategies. The project’s purpose is to create a continuously evolving system that evolves autonomously and delivers value to its ecosystem and $LMNL token holders. Offisiell nettside: https://lmnlagent.ai/ Kjøp LMNL nå!

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Liminal Agent by Virtuals (LMNL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 61.92K Total forsyning: $ 996.61M Sirkulerende forsyning: $ 946.61M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 65.19K All-time high: $ 0.00299973 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om Liminal Agent by Virtuals (LMNL) pris

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Liminal Agent by Virtuals (LMNL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LMNL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LMNL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LMNLs tokenomics, kan du utforske LMNL tokenets livepris!

LMNL prisforutsigelse Vil du vite hvor LMNL kan være på vei? Vår LMNL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LMNL tokenets prisforutsigelse nå!

