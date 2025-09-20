Liminal Agent by Virtuals (LMNL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00007245 24 timer lav $ 0.0000778 24 timer høy All Time High $ 0.00299973 Laveste pris $ 0.00006174 Prisendring (1H) +0.19% Prisendring (1D) -1.39% Prisendring (7D) -1.29%

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) sanntidsprisen er $0.00007496. I løpet av de siste 24 timene har LMNL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00007245 og et toppnivå på $ 0.0000778, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LMNL er $ 0.00299973, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006174.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LMNL endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, -1.39% over 24 timer og -1.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 70.98K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 74.73K Opplagsforsyning 946.61M Total forsyning 996,612,359.3074868

Nåværende markedsverdi på Liminal Agent by Virtuals er $ 70.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LMNL er 946.61M, med en total tilgang på 996612359.3074868. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 74.73K.