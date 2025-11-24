LILY pris i dag

Sanntids LILY (LILY) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende LILY til USD konverteringssats er -- per LILY.

LILY rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 11,085.67, med en sirkulerende forsyning på 990.40M LILY. I løpet av de siste 24 timene LILY har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har LILY beveget seg -- i løpet av den siste timen og -39.69% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

LILY (LILY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.09K$ 11.09K $ 11.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.09K$ 11.09K $ 11.09K Opplagsforsyning 990.40M 990.40M 990.40M Total forsyning 990,401,004.0587125 990,401,004.0587125 990,401,004.0587125

Nåværende markedsverdi på LILY er $ 11.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LILY er 990.40M, med en total tilgang på 990401004.0587125. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.09K.