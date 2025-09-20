lilcat (LILCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00186612$ 0.00186612 $ 0.00186612 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +16.58% Prisendring (7D) +16.58%

lilcat (LILCAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LILCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LILCAT er $ 0.00186612, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LILCAT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +16.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

lilcat (LILCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.65K$ 16.65K $ 16.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.65K$ 16.65K $ 16.65K Opplagsforsyning 999.97M 999.97M 999.97M Total forsyning 999,974,640.0 999,974,640.0 999,974,640.0

Nåværende markedsverdi på lilcat er $ 16.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LILCAT er 999.97M, med en total tilgang på 999974640.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.65K.