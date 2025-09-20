LilAI (LILAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0116708$ 0.0116708 $ 0.0116708 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.14% Prisendring (1D) -1.17% Prisendring (7D) -5.97% Prisendring (7D) -5.97%

LilAI (LILAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LILAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LILAI er $ 0.0116708, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LILAI endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -1.17% over 24 timer og -5.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LilAI (LILAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 566.89K$ 566.89K $ 566.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 791.98K$ 791.98K $ 791.98K Opplagsforsyning 715.78M 715.78M 715.78M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på LilAI er $ 566.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LILAI er 715.78M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 791.98K.