Lil Brett (LILB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00393158$ 0.00393158 $ 0.00393158 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) -1.40% Prisendring (7D) -5.39% Prisendring (7D) -5.39%

Lil Brett (LILB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LILB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LILB er $ 0.00393158, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LILB endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -1.40% over 24 timer og -5.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lil Brett (LILB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 99.94K$ 99.94K $ 99.94K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 99.94K$ 99.94K $ 99.94K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Lil Brett er $ 99.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LILB er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 99.94K.