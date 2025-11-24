Sanntidspris for Light Speed Cat er i dag 0.00034791 USD.LSCAT markedsverdien er 27,532 USD. Spor sanntids LSCAT to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for Light Speed Cat er i dag 0.00034791 USD.LSCAT markedsverdien er 27,532 USD. Spor sanntids LSCAT to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!
Sanntids Light Speed Cat (LSCAT) pris i dag er $ 0.00034791, med en 2.76% endring de siste 24 timene. Nåværende LSCAT til USD konverteringssats er $ 0.00034791 per LSCAT.
Light Speed Cat rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 27,532, med en sirkulerende forsyning på 79.14M LSCAT. I løpet av de siste 24 timene LSCAT har den blitt handlet mellom $ 0.00033655(laveste) og $ 0.00034833 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00171341, mens tidenes laveste notering var $ 0.00032351.
Kortsiktig har LSCAT beveget seg +0.35% i løpet av den siste timen og -6.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.
Light Speed Cat (LSCAT) Markedsinformasjon
$ 27.53K
$ 27.53K$ 27.53K
--
----
$ 27.53K
$ 27.53K$ 27.53K
79.14M
79.14M 79.14M
79,135,260.59119512
79,135,260.59119512 79,135,260.59119512
Nåværende markedsverdi på Light Speed Cat er $ 27.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LSCAT er 79.14M, med en total tilgang på 79135260.59119512. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.53K.
Light Speed Cat prishistorikk USD
24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00033655
$ 0.00033655$ 0.00033655
24 timer lav
$ 0.00034833
$ 0.00034833$ 0.00034833
24 timer høy
$ 0.00033655
$ 0.00033655$ 0.00033655
$ 0.00034833
$ 0.00034833$ 0.00034833
$ 0.00171341
$ 0.00171341$ 0.00171341
$ 0.00032351
$ 0.00032351$ 0.00032351
+0.35%
+2.76%
-6.37%
-6.37%
Light Speed Cat (LSCAT) Prishistorikk USD
I løpet av i dag er prisendringen på Light Speed Cat til USD ble $ 0. I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Light Speed Cat til USD ble $ -0.0000925513. I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Light Speed Cat til USD ble $ -0.0001533220. I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Light Speed Cat til USD ble $ -0.0009605293076698408.
Periode
Endring (USD)
Endring (%)
I dag
$ 0
+2.76%
30 dager
$ -0.0000925513
-26.60%
60 dager
$ -0.0001533220
-44.06%
90 dager
$ -0.0009605293076698408
-73.41%
Prisforutsigelse for Light Speed Cat
Light Speed Cat (LSCAT) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LSCAT for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Light Speed Cat (LSCAT) prisprognose for 2040 (om 15 år)
I 2040 kan prisen på Light Speed Cat potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.
MEXC-verktøy For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser. Vil du vite hva prisen for Light Speed Cat vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for LSCAT prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på Light Speed Cat prisforutsigelser.
MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!
Hvis Light Speed Cat skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle Light Speed Cat priser og forventet avkastning.
Hvor mye er Light Speed Cat i dag?
Så Light Speed Cat prisen i dag er $ 0.00034791. Sjekk vår prishistorikk-seksjon for å se historikk for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager.
Er Light Speed Cat fortsatt en god investering?
Light Speed Cat forblir en aktivt handlet kryptovaluta med kontinuerlig markedsdeltakelse og økosystemutvikling. Kryptoinvesteringer, slik som investering i LSCAT er imidlertid iboende volatile og bør samsvare med din personlige risikotoleranse. Utfør alltid uavhengig analyse (DYOR) og vurder markedsforholdene før du tar økonomiske beslutninger og investeringer.
Hva er det daglige handelsvolumet til Light Speed Cat?
Light Speed Cat verdt -- ble handlet på MEXC i løpet av de siste 24 timene.
Hva er den nåværende prisen på Light Speed Cat?
Live-prisen til LSCAT oppdateres i sanntid basert på global handelsaktivitet på tvers av store børser, inkludert MEXC. Markedsprisene svinger kontinuerlig på grunn av endringer i likviditet, handelsvolum og generelt sentiment. For å se den nyeste prisen på Light Speed Cat i din foretrukne valuta, gå til LSCAT pris for mer informasjon.
Hva påvirker prisen på Light Speed Cat ?
Prisen på LSCAT påvirkes av flere viktige faktorer, inkludert generelt markedssentiment, handelsvolum, teknologisk utvikling og brukeradopsjonstrender. Bredere makroøkonomiske forhold som renteendringer, likviditetssykluser og regulatoriske signaler spiller også en viktig rolle i prisbevegelser.
For å holde deg oppdatert om markedsendringer og prosjektoppdateringer i sanntid, besøk MEXC News for de siste analysene og kryptoinnsiktene.
Hvilken token har det høyeste handelsvolumet på MEXC?
Nedenfor er de mest omsatte tokenene på MEXC basert på 24-timers handelsvolum akkurat nå. Priser og ytelse oppdateres kontinuerlig basert på markedsdata i sanntid.
Mest populære token
Pris
Endring
BTC
87,612.31
+0.59%
ETH
2,836.16
-0.02%
SOL
132.91
+0.03%
UCN
1,579.52
0.00%
USDC
1.0001
0.00%
Hvordan legger jeg inn en stop-loss- eller ta gevinst-ordre for LSCAT på MEXC?
MEXC støtter stop-loss og ta gevinst-ordrer for å hjelpe med å håndtere risiko automatisk.
1. Gå til spot- eller futures-handelsseksjonen og velg LSCAT/USDT-paret.
2. Velg “Stop-Limit“ eller “Trigger Order“ fra ordretypemenyen.
3. Angi trigger-pris (nivået som aktiverer ordren) og utførelsesprisen (prisen der den skal oppfylles).
4. Bekreft ordreinformasjonen din og send inn.
Din stop-loss-ordre aktiveres hvis Light Speed Cats pris beveger seg mot din posisjon, mens en ta gevinst-ordre utføres automatisk når den når ditt målgevinstnivå.
For detaljerte eksempler og veiledninger, besøk MEXC spothandelsguide
Vil Light Speed Cat prisen bli høyere i år?
Light Speed Cat prisen kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektets utvikling. Sjekk ut Light Speed Cat (LSCAT) prisforutsigelse for en mer grundig analyse.
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel.
Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.