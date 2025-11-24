Light Speed Cat pris i dag

Sanntids Light Speed Cat (LSCAT) pris i dag er $ 0.00034791, med en 2.76% endring de siste 24 timene. Nåværende LSCAT til USD konverteringssats er $ 0.00034791 per LSCAT.

Light Speed Cat rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 27,532, med en sirkulerende forsyning på 79.14M LSCAT. I løpet av de siste 24 timene LSCAT har den blitt handlet mellom $ 0.00033655(laveste) og $ 0.00034833 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00171341, mens tidenes laveste notering var $ 0.00032351.

Kortsiktig har LSCAT beveget seg +0.35% i løpet av den siste timen og -6.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Light Speed Cat (LSCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.53K$ 27.53K $ 27.53K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.53K$ 27.53K $ 27.53K Opplagsforsyning 79.14M 79.14M 79.14M Total forsyning 79,135,260.59119512 79,135,260.59119512 79,135,260.59119512

