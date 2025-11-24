BørsDEX+
Kjøp kryptoMarkederSpotFutures500XTjeneHendelser
Mer
CHZ Frenzy
Sanntidspris for Light Speed Cat er i dag 0.00034791 USD.LSCAT markedsverdien er 27,532 USD. Spor sanntids LSCAT to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for Light Speed Cat er i dag 0.00034791 USD.LSCAT markedsverdien er 27,532 USD. Spor sanntids LSCAT to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

Mer om LSCAT

LSCAT Prisinformasjon

Hva er LSCAT

LSCAT teknisk dokument

LSCAT Offisiell nettside

LSCAT tokenomics

LSCAT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Light Speed Cat Logo

Light Speed Cat Pris (LSCAT)

Ikke oppført

1 LSCAT til USD livepris:

$0.00034828
$0.00034828$0.00034828
+2.80%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Light Speed Cat (LSCAT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 03:37:30 (UTC+8)

Light Speed Cat pris i dag

Sanntids Light Speed Cat (LSCAT) pris i dag er $ 0.00034791, med en 2.76% endring de siste 24 timene. Nåværende LSCAT til USD konverteringssats er $ 0.00034791 per LSCAT.

Light Speed Cat rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 27,532, med en sirkulerende forsyning på 79.14M LSCAT. I løpet av de siste 24 timene LSCAT har den blitt handlet mellom $ 0.00033655(laveste) og $ 0.00034833 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00171341, mens tidenes laveste notering var $ 0.00032351.

Kortsiktig har LSCAT beveget seg +0.35% i løpet av den siste timen og -6.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Light Speed Cat (LSCAT) Markedsinformasjon

$ 27.53K
$ 27.53K$ 27.53K

--
----

$ 27.53K
$ 27.53K$ 27.53K

79.14M
79.14M 79.14M

79,135,260.59119512
79,135,260.59119512 79,135,260.59119512

Nåværende markedsverdi på Light Speed Cat er $ 27.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LSCAT er 79.14M, med en total tilgang på 79135260.59119512. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.53K.

Light Speed Cat prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00033655
$ 0.00033655$ 0.00033655
24 timer lav
$ 0.00034833
$ 0.00034833$ 0.00034833
24 timer høy

$ 0.00033655
$ 0.00033655$ 0.00033655

$ 0.00034833
$ 0.00034833$ 0.00034833

$ 0.00171341
$ 0.00171341$ 0.00171341

$ 0.00032351
$ 0.00032351$ 0.00032351

+0.35%

+2.76%

-6.37%

-6.37%

Light Speed Cat (LSCAT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Light Speed Cat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Light Speed Cat til USD ble $ -0.0000925513.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Light Speed Cat til USD ble $ -0.0001533220.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Light Speed Cat til USD ble $ -0.0009605293076698408.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+2.76%
30 dager$ -0.0000925513-26.60%
60 dager$ -0.0001533220-44.06%
90 dager$ -0.0009605293076698408-73.41%

Prisforutsigelse for Light Speed Cat

Light Speed Cat (LSCAT) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LSCAT for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Light Speed Cat (LSCAT) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på Light Speed Cat potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hva prisen for Light Speed Cat vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for LSCAT prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på Light Speed Cat prisforutsigelser.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Light Speed Cat (LSCAT) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Folk spør også: Andre spørsmål om Light Speed Cat

Hvor mye vil 1 Light Speed Cat være verdt i 2030?
Hvis Light Speed Cat skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle Light Speed Cat priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 03:37:30 (UTC+8)

Light Speed Cat (LSCAT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
11-23 21:23:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin Market Cap Rebounds to Over $1.7 Trillion, Rising to 8th Place in Global Asset Market Cap Ranking
11-23 16:01:47Bransjeoppdateringer
Market remains in "Extreme Fear" state, with an average of only 10 over the past week
11-22 16:42:51Bransjeoppdateringer
Eight-day outflow ends, U.S. spot Ethereum ETF sees net inflow of $55.7 million yesterday
11-22 07:25:03Bransjeoppdateringer
Probability of a 25-basis-point Fed rate cut in December rises to 71.3%, rate cut bets heat up again
11-21 21:37:03Bransjeoppdateringer
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55Bransjeoppdateringer
Total crypto market cap drops to $3 trillion

Utforsk mer om Light Speed Cat

Flere kryptovalutaer å utforske

Topp kryptovalutaer med markedsdata tilgjengelig på MEXC

VARM

For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nylig lagt til

Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel

SBTC

SBTC

SBTC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Scamcoin

Scamcoin

SCAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Monad

Monad

MON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Astra Network

Astra Network

AHN

$0.2472
$0.2472$0.2472

+394.40%

MineD

MineD

DIGI

$0.0001250
$0.0001250$0.0001250

+1.95%

Toppvinnere

Dagens beste kryptopumper

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000003190
$0.00000003190$0.00000003190

+431.66%

Astra Network

Astra Network

AHN

$0.2472
$0.2472$0.2472

+394.40%

Kairos

Kairos

KAIROS

$0.000430
$0.000430$0.000430

+330.00%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00000005598
$0.00000005598$0.00000005598

+193.85%

Arbit

Arbit

ARBT

$0.0000008200
$0.0000008200$0.0000008200

+173.33%

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.