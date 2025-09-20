Dagens Lift Dollar livepris er 0.999044 USD. Spor prisoppdateringer for USDL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Lift Dollar livepris er 0.999044 USD. Spor prisoppdateringer for USDL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Lift Dollar Logo

Lift Dollar Pris (USDL)

Ikke oppført

1 USDL til USD livepris:

$0.997981
0.00%1D
mexc
USD
Lift Dollar (USDL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:17:29 (UTC+8)

Lift Dollar (USDL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.995589
24 timer lav
$ 1.002
24 timer høy

$ 0.995589
$ 1.002
$ 1.028
$ 0.911731
+0.08%

+0.11%

+0.18%

+0.18%

Lift Dollar (USDL) sanntidsprisen er $0.999044. I løpet av de siste 24 timene har USDL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.995589 og et toppnivå på $ 1.002, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDL er $ 1.028, mens den rekordlave prisen er $ 0.911731.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDL endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, +0.11% over 24 timer og +0.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lift Dollar (USDL) Markedsinformasjon

$ 48.68M
--
$ 48.68M
48.70M
48,701,393.4559017
Nåværende markedsverdi på Lift Dollar er $ 48.68M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDL er 48.70M, med en total tilgang på 48701393.4559017. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.68M.

Lift Dollar (USDL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Lift Dollar til USD ble $ +0.0010655.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Lift Dollar til USD ble $ -0.0008181171.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Lift Dollar til USD ble $ -0.0005555683.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Lift Dollar til USD ble $ -0.0008455646588042.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0010655+0.11%
30 dager$ -0.0008181171-0.08%
60 dager$ -0.0005555683-0.05%
90 dager$ -0.0008455646588042-0.08%

Hva er Lift Dollar (USDL)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Lift Dollar (USDL) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Lift Dollar Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Lift Dollar (USDL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Lift Dollar (USDL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Lift Dollar.

Sjekk Lift Dollarprisprognosen nå!

USDL til lokale valutaer

Lift Dollar (USDL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Lift Dollar (USDL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USDL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Lift Dollar (USDL)

Hvor mye er Lift Dollar (USDL) verdt i dag?
Live USDL prisen i USD er 0.999044 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USDL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USDL til USD er $ 0.999044. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Lift Dollar?
Markedsverdien for USDL er $ 48.68M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USDL?
Den sirkulerende forsyningen av USDL er 48.70M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSDL ?
USDL oppnådde en ATH-pris på 1.028 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USDL?
USDL så en ATL-pris på 0.911731 USD.
Hva er handelsvolumet til USDL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USDL er -- USD.
Vil USDL gå høyere i år?
USDL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USDL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:17:29 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

