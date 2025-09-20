Lift Dollar (USDL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.995589 24 timer lav $ 1.002 24 timer høy All Time High $ 1.028 Laveste pris $ 0.911731 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) +0.11% Prisendring (7D) +0.18%

Lift Dollar (USDL) sanntidsprisen er $0.999044. I løpet av de siste 24 timene har USDL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.995589 og et toppnivå på $ 1.002, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDL er $ 1.028, mens den rekordlave prisen er $ 0.911731.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDL endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, +0.11% over 24 timer og +0.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lift Dollar (USDL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 48.68M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 48.68M Opplagsforsyning 48.70M Total forsyning 48,701,393.4559017

Nåværende markedsverdi på Lift Dollar er $ 48.68M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDL er 48.70M, med en total tilgang på 48701393.4559017. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.68M.