LIFI pris i dag

Sanntids LIFI (LIFI) pris i dag er $ 0.00175642, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende LIFI til USD konverteringssats er $ 0.00175642 per LIFI.

LIFI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 13,173.17, med en sirkulerende forsyning på 7.50M LIFI. I løpet av de siste 24 timene LIFI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.03303058, mens tidenes laveste notering var $ 0.00171044.

Kortsiktig har LIFI beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

LIFI (LIFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.17K$ 13.17K $ 13.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.17K$ 13.17K $ 13.17K Opplagsforsyning 7.50M 7.50M 7.50M Total forsyning 7,500,000.0 7,500,000.0 7,500,000.0

