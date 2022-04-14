lifedog (LFDOG) tokenomics

lifedog (LFDOG) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i lifedog (LFDOG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

lifedog (LFDOG) Informasjon

LIFEDOG – The King of All Dog Coins

LIFEDOG is the The Harbinger of Bull Runs. King of All Dog Coins. The Great Dog, The True King, The Resurrector of Dead Memes, The Herald of Meme Rebirth, The Healer of Broken Dreams, The Restorer of Meme Glory.

Memes? They are our language. Money? It is our destiny. $LIFEDOG is the catalyst for both.

A dog with the power to change the fate of all meme coins, he has come to Earth to revive every meme from the ashes and lead us all to the moon.

KEY FEATURES

Memes Communities Absorbtion! LIFE, FUN, PROFIT

Fairlaunch

No MM,

No VCs

Huge celebrity support

Offisiell nettside:
https://www.lifedog.xyz/

lifedog (LFDOG) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for lifedog (LFDOG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 26.79K
$ 26.79K
Total forsyning:
$ 952.00M
$ 952.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 952.00M
$ 952.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 26.79K
$ 26.79K
All-time high:
$ 0.04671619
$ 0.04671619
All-Time Low:
$ 0.00000496
$ 0.00000496
Nåværende pris:
$ 0
$ 0

lifedog (LFDOG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak lifedog (LFDOG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet LFDOG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange LFDOG tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår LFDOGs tokenomics, kan du utforske LFDOG tokenets livepris!

LFDOG prisforutsigelse

Vil du vite hvor LFDOG kan være på vei? Vår LFDOG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.