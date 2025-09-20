lifedog (LFDOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.04671619$ 0.04671619 $ 0.04671619 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -0.40% Prisendring (7D) -2.17% Prisendring (7D) -2.17%

lifedog (LFDOG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LFDOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LFDOG er $ 0.04671619, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LFDOG endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -0.40% over 24 timer og -2.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

lifedog (LFDOG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 28.02K$ 28.02K $ 28.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.02K$ 28.02K $ 28.02K Opplagsforsyning 952.00M 952.00M 952.00M Total forsyning 951,999,999.9999999 951,999,999.9999999 951,999,999.9999999

Nåværende markedsverdi på lifedog er $ 28.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LFDOG er 952.00M, med en total tilgang på 951999999.9999999. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.02K.