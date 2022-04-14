life changing pill (PILL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i life changing pill (PILL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

life changing pill (PILL) Informasjon Life Changing Pill is a community-driven meme coin that tokenizes the meme-coin culture that pump.fun has created. It embraces and celebrate the absurd, reality-bending, ridiculous, inspiring, cruel, generous and vast possibilities that could happen in pump.fun. It highlights the fact that every day could be a life changing day in the pump.fun "trenches". Life changing pill is an authentic narrative and aims to be the one representative of pump.fun meme-coin culture. The community engages in activities that highlight the impact pump.fun has had in the crypto space. Offisiell nettside: https://pillnet.ai/ Kjøp PILL nå!

life changing pill (PILL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for life changing pill (PILL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 682.93K $ 682.93K $ 682.93K Total forsyning: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M Sirkulerende forsyning: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 682.93K $ 682.93K $ 682.93K All-time high: $ 0.00554118 $ 0.00554118 $ 0.00554118 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00068188 $ 0.00068188 $ 0.00068188 Lær mer om life changing pill (PILL) pris

life changing pill (PILL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak life changing pill (PILL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PILL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PILL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PILLs tokenomics, kan du utforske PILL tokenets livepris!

PILL prisforutsigelse Vil du vite hvor PILL kan være på vei? Vår PILL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PILL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!