'Lido for Solana' is a Lido-DAO governed liquid staking protocol for the Solana blockchain. Anyone who stakes their SOL tokens with Lido will be issued an on-chain representation of SOL staking position with Lido validators, called stSOL. This will allow Solana token holders to get liquidity on their staked assets which can then be traded, or further utilized as collateral in DeFi products. stSOL is the liquid token that represents your share of the total SOL pool deposited with Lido. As soon as you delegate to the pool, you receive the newly minted stSOL. Over time, as your SOL delegation accrues rewards, the value of your stSOL appreciates. There is no waiting time for receiving stSOL tokens. Offisiell nettside: https://solana.lido.fi/

Lido Staked SOL (STSOL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lido Staked SOL (STSOL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.72M Total forsyning: $ 106.16K Sirkulerende forsyning: $ 106.16K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.72M All-time high: $ 350.04 All-Time Low: $ 8.65 Nåværende pris: $ 273.21 Lær mer om Lido Staked SOL (STSOL) pris

Lido Staked SOL (STSOL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lido Staked SOL (STSOL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STSOL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STSOL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STSOLs tokenomics, kan du utforske STSOL tokenets livepris!

STSOL prisforutsigelse Vil du vite hvor STSOL kan være på vei? Vår STSOL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STSOL tokenets prisforutsigelse nå!

