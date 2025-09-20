Lido Staked SOL (STSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 285.84 $ 285.84 $ 285.84 24 timer lav $ 300.36 $ 300.36 $ 300.36 24 timer høy 24 timer lav $ 285.84$ 285.84 $ 285.84 24 timer høy $ 300.36$ 300.36 $ 300.36 All Time High $ 350.04$ 350.04 $ 350.04 Laveste pris $ 8.65$ 8.65 $ 8.65 Prisendring (1H) -0.62% Prisendring (1D) -3.62% Prisendring (7D) -2.05% Prisendring (7D) -2.05%

Lido Staked SOL (STSOL) sanntidsprisen er $288.54. I løpet av de siste 24 timene har STSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 285.84 og et toppnivå på $ 300.36, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STSOL er $ 350.04, mens den rekordlave prisen er $ 8.65.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STSOL endret seg med -0.62% i løpet av den siste timen, -3.62% over 24 timer og -2.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lido Staked SOL (STSOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.65M$ 30.65M $ 30.65M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.65M$ 30.65M $ 30.65M Opplagsforsyning 106.16K 106.16K 106.16K Total forsyning 106,156.16 106,156.16 106,156.16

Nåværende markedsverdi på Lido Staked SOL er $ 30.65M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STSOL er 106.16K, med en total tilgang på 106156.16. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.65M.