Libra Incentix pris i dag

Sanntids Libra Incentix (LIXX) pris i dag er --, med en 0.01% endring de siste 24 timene. Nåværende LIXX til USD konverteringssats er -- per LIXX.

Libra Incentix rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,473,243, med en sirkulerende forsyning på 6.70B LIXX. I løpet av de siste 24 timene LIXX har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00473475, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har LIXX beveget seg -- i løpet av den siste timen og +14.19% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Libra Incentix (LIXX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M Opplagsforsyning 6.70B 6.70B 6.70B Total forsyning 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

