LibertAI (LTAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LibertAI (LTAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LibertAI (LTAI) Informasjon LibertAI is a decentralized AI platform built on the Aleph.im decentralized cloud network. It combines AI inferences on top of confidential virtual machines (VMs) to ensure true DePIN privacy and incentivizes user feedback for LLM development. LibertAI aligns open-source AI models with transparent parameters and datasets, ensuring verifiable and confidential AI decision-making. It offers secure and private AI services. Offisiell nettside: https://LibertAI.io/ Teknisk dokument: https://libertai.io/Litepaper_0624_v2.pdf Kjøp LTAI nå!

LibertAI (LTAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LibertAI (LTAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Total forsyning: $ 24.95M $ 24.95M $ 24.95M Sirkulerende forsyning: $ 16.94M $ 16.94M $ 16.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M All-time high: $ 0.807171 $ 0.807171 $ 0.807171 All-Time Low: $ 0.081456 $ 0.081456 $ 0.081456 Nåværende pris: $ 0.125452 $ 0.125452 $ 0.125452 Lær mer om LibertAI (LTAI) pris

LibertAI (LTAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LibertAI (LTAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LTAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LTAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LTAIs tokenomics, kan du utforske LTAI tokenets livepris!

LTAI prisforutsigelse Vil du vite hvor LTAI kan være på vei? Vår LTAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LTAI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!