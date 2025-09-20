LibertAI (LTAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.178298 24 timer høy $ 0.192938 All Time High $ 0.807171 Laveste pris $ 0.081456 Prisendring (1H) +0.17% Prisendring (1D) +1.31% Prisendring (7D) +10.72%

LibertAI (LTAI) sanntidsprisen er $0.183178. I løpet av de siste 24 timene har LTAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.178298 og et toppnivå på $ 0.192938, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LTAI er $ 0.807171, mens den rekordlave prisen er $ 0.081456.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LTAI endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, +1.31% over 24 timer og +10.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LibertAI (LTAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.10M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.57M Opplagsforsyning 16.94M Total forsyning 24,946,415.28318087

