LGCY Network (LGCY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LGCY Network (LGCY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

LGCY Network (LGCY) Informasjon LGCY Network is a Layer 1, proof-of-stake, decentralized network. Supernova Mainnet handles 10.000 transactions per second at an average cost of 0,01$ per transaction. LGCY Network is a DPoS, open-source blockchain protocol with industry-leading transaction speed and flexible utility. Running on the Libertas Protocol, the network aims to be the most decentralized dApp blockchain in the world. Bringing true decentralization with DPoS by implementing the Libertas Protocol to the Governing Bodies (GBs) system of governance. By splitting up the 27 GBs into three branches, limiting the power of each, and introducing terms to the governance system, no single large token holder will be able to gain an unbalanced amount of power. Offisiell nettside: https://lgcy.network/ Kjøp LGCY nå!

LGCY Network (LGCY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LGCY Network (LGCY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.38K $ 10.38K $ 10.38K Total forsyning: $ 25.27B $ 25.27B $ 25.27B Sirkulerende forsyning: $ 12.31B $ 12.31B $ 12.31B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.32K $ 21.32K $ 21.32K All-time high: $ 0.02085432 $ 0.02085432 $ 0.02085432 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om LGCY Network (LGCY) pris

LGCY Network (LGCY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LGCY Network (LGCY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LGCY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LGCY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LGCYs tokenomics, kan du utforske LGCY tokenets livepris!

LGCY prisforutsigelse Vil du vite hvor LGCY kan være på vei? Vår LGCY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

