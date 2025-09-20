LGCY Network (LGCY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02085432$ 0.02085432 $ 0.02085432 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -1.04% Prisendring (7D) -8.58% Prisendring (7D) -8.58%

LGCY Network (LGCY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LGCY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LGCY er $ 0.02085432, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LGCY endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -1.04% over 24 timer og -8.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LGCY Network (LGCY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.72K$ 10.72K $ 10.72K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.01K$ 22.01K $ 22.01K Opplagsforsyning 12.31B 12.31B 12.31B Total forsyning 25,269,364,660.056137 25,269,364,660.056137 25,269,364,660.056137

Nåværende markedsverdi på LGCY Network er $ 10.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LGCY er 12.31B, med en total tilgang på 25269364660.056137. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.01K.