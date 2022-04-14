Leverj Gluon (L2) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Leverj Gluon (L2), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Leverj Gluon (L2) Informasjon Leverj decentralizes the most desirable features of derivatives trading by implementing them in cryptocurrencies and eliminating points of friction. With a tight focus on derivatives trading and the supporting ecosystem, Leverj has taken the approach of defining the product first. We have built a functioning exchange with a usable UI (user interface), decentralized identity, and provable audit. We plan to decentralize the back-end and add ecosystem features that will enable large players to move into the cryptocurrency world. Offisiell nettside: https://www.leverj.io/ Kjøp L2 nå!

Leverj Gluon (L2) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Leverj Gluon (L2), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 208.58K $ 208.58K $ 208.58K Total forsyning: $ 219.54M $ 219.54M $ 219.54M Sirkulerende forsyning: $ 219.54M $ 219.54M $ 219.54M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 208.58K $ 208.58K $ 208.58K All-time high: $ 0.273661 $ 0.273661 $ 0.273661 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00095009 $ 0.00095009 $ 0.00095009 Lær mer om Leverj Gluon (L2) pris

Leverj Gluon (L2) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Leverj Gluon (L2) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet L2 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange L2 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår L2s tokenomics, kan du utforske L2 tokenets livepris!

L2 prisforutsigelse Vil du vite hvor L2 kan være på vei? Vår L2 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se L2 tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!